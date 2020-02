VRSA festeja Carnaval com bailes, concurso de máscaras e desfile infantil

Tradição volta a cumprir-se com o Baile da Pinhata.

O concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) celebra o Carnaval, entre os dias 21 e 29 de fevereiro, com bailes, um concurso de máscaras e iniciativas dirigidas aos mais novos.

Os festejos começam no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, com o habitual desfile infantil, desenvolvido em parceria com as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, a partir das 10h00, nas três freguesias do concelho.

Ao programa, junta-se um conjunto de bailes que terão lugar no Centro Cultural António Aleixo (dias 22, 23, 24 e 29) e na zona Poente de Monte Gordo (22, 23, 24 e 25), sempre às 22h00 (com exceção da matiné de dia 25, terça-feira, que começará às 15h00).

Os destaques vão para o concurso de máscaras, que terá lugar durante o baile de dia 24 (segunda-feira), em Monte Gordo, e para o tradicional Baile da Pinhata, em VRSA, que encerrará as festividades a 29 de fevereiro, sábado.

As celebrações do Carnaval 2020 no concelho são coorganizadas pela Câmara Municipal de VRSA e pelas Juntas de Freguesia de VRSA, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.