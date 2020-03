VRSA «endurece» medidas para suster propagação da COVID-19

Câmara Municipal aplica mais restrições às medidas já em vigor.

Na sequência do anterior despacho de implementação de medidas excecionais, e tendo em consideração o aumento do número de casos confirmados de infeção por Coronavírus – COVID-19 no território português, o município de Vila Real de Santo António vai reforçar o seu conjunto de ações preventivas com efeito a partir de hoje, terça-feira, 17 de março, até ao dia 29 de março.

Neste sentido, e em complemento ao encerramento de todos os equipamentos desportivos, culturais e turísticos do município, serão também agora encerrados ou bastante restringidos os restantes equipamentos públicos.

O cemitério permanecerá encerrado ao público, sendo apenas aberto para a realização de funerais. Na realização de funerais, apenas será permitida a entrada de familiares diretos, devendo ser mantida distância de segurança entre as pessoas. Qualquer contacto relacionado com funerais ou exumações deverá ser efetuado para o e-mail.

Os parques de autocaravanas terão novas admissões interditas. No edifício sede da Câmara Municipal, todos os funcionários exercem regime de trabalho a partir de casa. As instalações da Soliva serão encerradas, sendo apenas permitida a entrada das viaturas da Ecoambiente, responsáveis pela recolhe de resíduos sólidos urbanos, e o parque de estacionamento do Centro Comercial a Céu Aberto permanecerá encerrado.

Os mercados municipais funcionarão com várias restrições. O Mercado de Vila Real de Santo António encerrará as portas do lado Norte e Nascente. As portas do Lado Sul e Poente permanecem abertas mas com limitação de entrada, de forma a assegurar um número máximo de 30 pessoas dentro do edifício. Já o Mercado de Monte Gordo ficará apenas com uma porta aberta, com limitação de entrada, de forma a assegurar um número máximo de 10 pessoas dentro do mercado. Todos os mercados passarão a encerrar às 12h00.

No Parque de Campismo de Monte Gordo, está interdita a admissão de novos utentes. Os utentes que que já se encontram no parque de campismo apenas poderão sair das instalações do mesmo entre as 8h00 e as 18h00.

Em relação aos Balneários Públicos, apenas permanece aberto ao público o Balneário de Vila Real de Santo António, passando a funcionar em horário reduzido, das 8h00 às 10h00. Só é admitido um utente de cada vez dentro do balneário.

Já em vigor, são mantidas as seguintes medidas: encerramento e suspensão temporária da Casa do Avô, Espaços Internet, autocarro social, transportes coletivos, postos de turismo e escolas; cancelamento de todos os eventos desportivos e culturais organizados pelo município ou com realização em espaços municipais; cancelamento de todas as outras feiras e mercados; realização das reuniões dos órgãos autárquicos à porta fechada e o cancelamento de todas as reuniões com entidades ou particulares externos ao município.

Nos equipamentos municipais ainda a funcionar, vigorará um conjunto de medidas que devem ser cumpridas: todos os funcionários municipais deverão utilizar luvas e máscara de proteção durante o atendimento ao público; deverá ser reforçada a limpeza das instalações com produtos adequados à desinfeção e eliminação do vírus, e todos os funcionários deverão promover o atendimento ao público mantendo uma distância mínima de 2 metros dos particulares.

Perante a situação de pandemia que se enfrenta e o cenário de prevenção do contágio do COVID-19 que se impõe neste momento, a determinação deste novo conjunto de medidas «tornou-se inevitável e representa a atitude mais imperativa e responsável que poderíamos ter neste momento», explica o município, que agradece «a compreensão de todos» e lamenta «os inconvenientes».