VRSA e UAlg organizam sessões online sobre o «!?Ensino Superior!?»

Cada sessão dura aproximadamente 60 minutos.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a Universidade do Algarve (UAlg) organizam, nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho, as conferências online «!?Ensino Superior!?».

Os encontros são temáticos e estão divididos por áreas de cursos, oferecendo aos estudantes que pretendam frequentar o Ensino Superior a possibilidade de saber um pouco mais acerca do funcionamento, estrutura e saídas profissionais da oferta formativa, assim como das condições de acesso, processos administrativos e apoios disponíveis na Universidade do Algarve.

As sessões online terão, como moderadores, técnicos do núcleo de Juventude da Câmara Municipal de VRSA, docentes da UAlg e representantes dos Serviços Académicos e do Departamento de Apoio Social dos SAS.

Os webinários foram divididos por áreas, de acordo com a seguinte calendarização: no dia 29 de junho, Desporto / Turismo; a 30 de junho, Enfermagem / Imagem Médica e Radioterapia e, no primeiro dia de julho, Ciências da Comunicação / Design de Comunicação.

As ações terão início sempre às 16h00, com uma duração prevista de 60 minutos. A inscrição é gratuita, mas obrigatória até às 14h00 do dia em que se realizará a sessão, podendo ser feita aqui.