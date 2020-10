VRSA desafia jovens a desenhar novo logotipo do núcleo da Juventude

Há prémios para o vencedor.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai lançar um concurso para a criação do logótipo do seu núcleo da Juventude, identidade visual que será aplicada em documentos, suportes informáticos, área editorial e materiais de divulgação.

As propostas devem incluir um logótipo, em desenho vetorial, com versão principal e escala de cinzentos, assim como uma memória descritiva. Os trabalhos poderão contemplar as cores vermelha, preta, amarela e verde (constantes na marca VRSA) e incluir a referência JuveVRSA.

Os participantes devem ter idade máxima até 20 anos e podem concorrer apenas individualmente, sendo aceite uma proposta por candidatura, cuja ideia deverá ser totalmente original.

O concurso está aberto até ao dia 30/11/2020, podendo as propostas ser remetidas via CTT ou entregues presencialmente na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (Gabinete de Atendimento), na Junta de Freguesia de Monte Gordo ou no Espaço Internet de Vila Nova de Cacela.

Os resultados serão publicados até ao dia 4 de dezembro no sítio e Facebook do município de Vila Real de Santo António, sendo igualmente comunicados ao vencedor. O prémio a atribuir consiste num kit de desenho, composto por um conjunto de grafites, pastel, lápis de cor e caixa de madeira (ou similar).

O regulamento, bem como as normas completas do concurso, pode ser consultado no portal autárquico do município de VRSA.