VRSA apresenta «o maior presépio do país» com 5500 figuras

Presépio gigante regressa a Vila Real de Santo António (VRSA) atingindo a fasquia das 5500 figuras e «batendo recordes».

Para dar vida a este presépio, que já caminha para a 17ª edição, foram necessários mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho, embora os preparativos já tenham começado há vários meses.

Impressionantes são também as quantidades de materiais utilizados na sua construção – mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e centenas de adereços.

Todos estes esforços permitiram que o Presépio Gigante pudesse continuar a crescer e chegar, este ano, à meta dos 230 metros quadrados, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo.

No campo das novidades, a estrutura volta a apresentar algumas peças evocativas de elementos da região, nomeadamente as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as tradicionais noras da região do Algarve, assim como outros monumentos locais.

O destaque vai também para as mais de 80 peças animadas e motorizadas, para os quatro lagos e para a complexa base de suporte onde estão instalados os vários quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta obra de arte e garantem, por exemplo, a circulação da água, a iluminação das casas e os efeitos cénicos.

Estas são, aliás, algumas das razões do sucesso do Presépio Gigante de VRSA que, somadas à sua dimensão – e à reconstituição de muitos episódios cristãos e pagãos associados à quadra natalícia – o distinguem de todos os outros existentes no país.

No ano passado, foram registados mais de 35 mil visitantes, mas o número deverá voltar a ser ultrapassado em 2019.

Presépio tem marca ecológica

A vertente ecológica também não foi esquecida na criação do presépio de Vila Real de Santo António, já que a maior parte dos materiais são naturais ou foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e o musgo. Por outro lado, foram implementados, em muitas das peças, sistemas de iluminação LED.

Uma referência além-fronteiras

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, «além de o presépio ser um dos eventos âncora do concelho, já faz parte do roteiro de tradições de Natal do Algarve e do país, sendo também uma referência na vizinha Espanha».