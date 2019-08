VRSA apoia bombeiros com 80 equipamentos de proteção individual

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários através da aquisição de equipamentos de proteção individual de combate a incêndios estruturais e florestais.

O investimento tem o valor de 16744 euros e visa «dotar os bombeiros com os meios apropriados para fazer face à época crítica de incêndios», no âmbito da integração da corporação local no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

Os equipamentos destinam-se a assegurar a proteção e a manutenção da integridade física dos elementos da associação humanitária que se dedicam ao exercício desta atividade.

Recorde-se que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais na Região do Algarve resulta de um protocolo de cooperação promovido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, pelas Câmaras Municipais, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e pela Federação de Bombeiros do Algarve.