VRSA aplicou novas regras e sinalética às praias do concelho

José Apolinário visitou o concelho para aferir a aplicação das diretrizes.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA), de forma a prevenir a propagação da COVID-19, definiu regras e instalou placas informativas com conselhos de prevenção e segurança à entrada de todas as praias do concelho.

Em simultâneo, foram demarcados sentidos de circulação nas zonas e passadiços de acesso ao areal, definidas capacidades máximas nas áreas de estacionamento não ordenado e instalada sinalização (em cada concessão) relativa ao estado de ocupação da praia.

Neste momento, todas as zonas balneares do concelho «obedecem ao estipulado nas novas regras determinadas pelo Governo da República Portuguesa, nomeadamente no que se refere à utilização do areal, afastamento de toldos e utilização de bares, restaurantes e apoios de praia».

O cumprimento de todas estas medidas foi atestado ontem, quinta-feira, 11 de junho, pela presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, e pelo coordenador regional do combate à COVID-19, José Apolinário, que efetuou uma visita à praia de Monte Gordo.

A visita do também Secretário de Estado das Pescas foi acompanhada pelo Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, pelo Tenente Coronel Bartolomeu, pelo Capitão do Porto de VRSA, Rui Vasconcelos de Andrade, pelo presidente da ARH/APA Algarve, Pedro Coelho, e pelo vereador do município de VRSA, Rui Pires.

Contou também com a presença de vários concessionários e elementos da direção da Associação de Comerciantes da Praia de Monte Gordo.

Para Conceição Cabrita, «estas medidas representam mais um esforço para minimizar o contágio por COVID-19 e permitem criar condições para apoiar a atividade turística e tornar o município de Vila Real de Santo António num destino seguro, quer para residentes, quer para todos os que o escolhem para férias».