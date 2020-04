VRSA ajuda ARS Algarve a instalar Área Dedicada à COVID-19

Espaço permite atendimento totalmente diferenciado aos casos suspeitos de infeção pelo novo Coronavírus.

O município de Vila Real de Santo Antonio colaborou com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve na instalação de uma Área Dedicada à COVID-19 (ADC), tendo prestado apoio na instalação das estruturas, logística e arranjo de espaços exteriores.

A unidade ficará situada na zona da antiga Unidade de Saúde Familiar (USF), junto ao Centro de Saúde de VRSA, e destina-se apenas a atendimento de utentes com suspeitas de portar o novo coronavírus.

Trata-se de um espaço completamente separado do atendimento aos doentes que não apresentem indícios desta nova infeção, sendo composto por áreas diferenciadas para receção, espera e observação de doentes suspeitos.

No âmbito da reorganização da prestação de cuidados urgentes, nesta fase de mitigação em curso, a ARS Algarve informa que os quatro serviços de urgência básica (SUB) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, localizados em Lagos, Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António, «estão a funcionar em exclusivo para o atendimento a doentes não COVID-19», com o objetivo de «garantir o necessário acesso e segurança no tratamento e prestação de cuidados de saúde a toda a população».

A ARS Algarve reforça ainda que «as pessoas que apresentem sintomas respiratórios ou febre», antes de se deslocarem a estas áreas dedicadas à doença, deverão, em primeiro lugar, ligar para o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), através do número 808 24 24 24, que, após a avaliação, as «encaminhará para o serviço de saúde mais adequado».