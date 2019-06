Voluntários recolheram mais de 300kg de lixo da Meia Praia

Durante duas horas, cerca de 40 voluntários recolheram mais de 300 quilogramas de lixo não biodegradável.

«De outra forma, estes resíduos iriam depositar-se no fundo do oceano», afirmou Helena Raimundo, uma das organizadoras do Plogging Solidárioque decorreu na Meia Praia, em Lagos, na manhã do passado domingo, 16 de junho.

Turistas e locais, parceiros de todos os sectores da área do turismo, crianças e adultos, aproveitaram para fazer exercício físico pela praia enquanto recolhiam lixo, deixando o areal mais limpo na praia lacobrigense.

Para a organização, esta iniciativa «foi um sucesso: mais do que números, ficou a mensagem de sensibilização da população em geral, e principalmente a quem se cruzou connosco durante a ação».

Veja abaixo alguns momentos do Plogging Solidário: