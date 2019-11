Vítor Aleixo recebe medalha de honra da Liga dos Combatentes

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, foi um dos distinguidos pela Liga dos Combatentes com a Medalha de Honra Mérito Ouro, na cerimónia do «Dia do Armistício», que decorreu esta segunda-feira, 11 de novembro, no Forte do Bom Sucesso, em Belém.

Por deliberação da direção central da Liga, o autarca recebeu esta Medalha como reconhecimento da permanente disponibilidade e pronto apoio dedicado pela Câmara Municipal à Instituição.

Refira-se que, ao longo dos anos, o Município tem sido o principal parceiro do Núcleo de Loulé da Liga dos Combatentes, um dos mais dinâmicos do país, apoiando e associando-se às suas atividades socioculturais e aos seus projetos, sendo esta uma das instituições que anualmente celebra os Contratos-Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social do Concelho.

Mas também a nível nacional esse apoio tem sido importante, por exemplo no que respeita às celebrações do Dia do Armistício (11 de novembro), do Dia do Combatente e da Batalha de La Lys (9 de abril) e, naturalmente, do 25 de Abril.

Por outro lado, os ex-combatentes têm merecido, por parte deste município, diversas homenagens com o objetivo de perpetuar a memória de todos aqueles que tombaram no campo de batalha e deram a sua vida em prol do seu país mas também para acompanhar e apoiar os que ficaram com cicatrizes físicas e psicológicas para o resto das suas vidas.

O «Monumento ao Combatente», no Largo Bartolomeu Dias, em Loulé, é um dos exemplos desses tributos que a autarquia e a comunidade louletana têm feito a estes homens.

Refira-se que a Liga dos Combatentes é uma instituição fundada por combatentes da 1ª Grande Guerra, em 1923, para apoio dos que nela se bateram e que «se orgulha de ter mantido, bem viva até hoje, a memória dos que ali caíram ou lutaram».

No dia em que Vítor Aleixo recebeu esta distinção da Liga dos Combatentes, assinalou-se o 101º aniversário do Armistício da Grande Guerra, o 98º aniversário da fundação da Liga dos Combatentes e o 45º do fim da Guerra do Ultramar.