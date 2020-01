Vinhos harmonizam atuação dos Jazz UAlg no Real Picadeiro de Pêra

Mais uma sessão de Jazz nas Adegas.

O grupo Jazz UAlg atuará nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, às 21h00 e 17h00, respetivamente, no Real Picadeiro, em Pêra. As sessões integram a programação do Jazz nas Adegas e terão como destaque os vinhos produzidos pela Quinta da Malaca.

Nestas sessões, o grupo Jazz UAlg, inserido num projeto da universidade do Algarve e que integra músicos residentes nesta região que apostam no improviso e originalidade em palco, interpretará temas de compositores como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Horace Silver, Chick Corea, entre outros.

A acompanhar a música, serão servidos vinhos da Quinta da Malaca, que produz cerca de 57000 litros de vinho tinto, branco e rosé.

O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro.

Trata-se de uma iniciativa «que ambiciona proporcionar ambientes marcantes e diferenciadores em sessões realizadas na casa dos produtores dos Vinhos de Silves. O público tem a oportunidade de conhecer adegas que se localizam principalmente no interior algarvio, onde podem conhecer o outro Algarve».

Durante as sessões, o público usufrui de um concerto de jazz, de estilos diferentes, onde as sonoridades se adaptam aos ambientes que cada produtor proporciona.

O ambiente é pensado ao pormenor, procurando garantir ao público que a experiência que vive na adega perdure na sua memória. Ao longo do evento são oferecidas ao público 3 provas de vinho do anfitrião, harmonizadas com tapas concebidas com produtos regionais.

Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, a prova de vinhos do produtor, a degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda online ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude e Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 18 anos.