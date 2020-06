Vinhos do Algarve preparam retoma e parceria com a Nutrifresco

Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) prepara parceria com a Nutrifresco, empresa algarvia reconhecida como a melhor distribuidora de peixe fresco de alta qualidade, através da oferta de garrafas na compra de cabazes de pescado e marisco.

Apesar da declaração do estado de Emergência, os trabalhos de campo e a produção de vinho não pararam na maioria das adegas do Algarve, segundo revelou ao barlavento, Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

No entanto, as vendas do canal Horeca tiveram «uma queda abrupta nos volumes comercializados, uma vez que são sobretudo destinados ao consumo regional» através desde meio que fornece a hotelaria e restauração.

Dos 45 produtores da região, nem todos têm uma loja física e o enoturismo resume-se a cerca de metade.

No entanto, os vitivinicultores algarvios que dispõem desta valência, já começam abrir portas ao público de forma gradual, com as necessárias medidas de precaução e defesa de saúde dos seus visitantes.

«Esta pandemia afastou-nos uns dos outros, mas aproximou-nos também dos produtores, pois a CVA decidiu levar os produtores ao público, através de um conjunto de reportagens. O objetivo é dar a conhecer melhor as suas histórias», a divulgar na rubrica 5ªs à Quinta que teve início a 4 de junho, nas redes sociais Facebook e Instagram.

A CVA está ainda «a reforçar as vendas online, com uma grande variedade e qualidade de vinhos», sublinhou Sara Silva, de forma a responder aos desafios da pandemia da COVID-19.

Assim, o website da CVA foi reforçado com informação sobre cada um dos produtores e formas de adquirir os rótulos algarvios à distância, sem sair de casa, bastando para isso visitar as plataformas digitais de cada produtor algarvio.

«Usando os meios digitais como nossos aliados, começámos a preparar formas alternativas de fazer chegar a mensagem aos consumidores, peças-chave para o aumento da notoriedade dos nossos vinhos», reforçou.

Em breve, será relançada uma aplicação (app) móvel para telemóveis dedicada aos rótulos algarvios. Terá uma nova imagem e conteúdos atualizados.

Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

A nova ferramenta digital permitirá, entre outras funções, consultar a localização geográfica dos produtores, saber quais os restaurantes que têm os rótulos algarvios na garrafeira para os seus clientes, ler notícias ou conhecer eventos relacionados com o mundo do vinho algarvio.

Por fim, a CVA firmou uma parceira com a reconhecida empresa Nutrifresco, através da sua recente marca Peixe à Porta, para oferecer vinhos do Algarve no ato da compra.

A campanha decorre a nível nacional e está em curso nos meses de junho e julho, na compra do Cabaz das Rias, embora a oferta esteja limitada ao stock existente.