Vinhos do Algarve dão-se a conhecer em semana de Fórmula 1

Haverá provas de vinhos no Motorsports, em Portimão.

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) lançou o convite para que também os vinhos do Algarve sejam postos à prova durante este fim de semana, em Portimão, no âmbito do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve.

Assim, durante toda a semana os vinhos da região estão disponíveis nos estabelecimentos locais e as Quintas abrem as suas portas para proporcionar experiências locais de enoturismo.

Em Portimão, os interessados poderão ficar a conhecer também alguns dos produtores que estarão a dar provas de vinhos no evento Motorsports, juntamente com a Região de Turismo do Algarve, entre os dias 22 e 25 de outubro, de hoje a domingo.

Para ficar a saber onde comprar e provar os Vinhos do Algarve, basta instalar a App Algarve Wines, disponível gratuitamente na App e Play Store. Aqui também se podem encontrar as experiências que cada quinta tem para oferecer.