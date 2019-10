Vinhos algarvios deram-se a provar no coração de Paris

Néctares da região foram até Paris sob a coordenação do município de Lagoa, que participou na 86ª «Fête des Vendanges» realizada no bairro parisiense de Montmartre entre 9 e 13 de outubro.

Este certame, que é uma montra de especial importância na promoção e divulgação internacional de vinhos, contou com mais de 500 mil visitantes, cabendo a sua organização à Câmara de Paris (18º bairro) e tendo lugar num espaço privilegiado junto à emblemática Basílica de Sacré Coeur.

Portugal participou com a terceira mostra de «Le Portugal à Montmartre» onde estiveram representadas as mais importantes regiões vitivinícolas do nosso país.

Coube ao município de Lagoa a «grata missão» de coordenar a participação dos vinhos do Algarve.

Para além dos vinhos da ÚNICA – Adega Cooperativa de Lagoa, participaram ainda os vinhos da Adega do Cantor de Albufeira e os vinhos de Lagos, nomeadamente do Monte da Casteleja e Herdade dos Seromenhos.

O convite para tomar parte nesta festa foi dirigido ao município de Lagoa pela AMPV – Associação dos Municípios Produtores de Vinho.

A decisão de marcar presença nesta festa de Paris «alinha-se com a política de promoção e divulgação dos Vinhos de Lagoa, que este município vem assumindo em estreita cooperação com um setor que se continua a projetar com a produção de mais vinhos de qualidade e com novos produtores».