Vilamoura tem a «Marina Internacional do Ano 2019/2020»

Título foi entregue ontem, quarta-feira, 18 de março, no Reino Unido, pela Yacht Harbour Association Ltd, no Southampton Boat Show.

O galardão foi atribuído na 7ª edição dos prémios que reconhecem as melhores marinas do mundo, entre as 160 com a acreditação Gold Anchor.

As distinções são decididas através dos votos dos proprietários de barcos, o que reflete «o elevado nível de satisfação dos clientes relativamente às infraestruturas e serviços oferecidos pela Marina de Vilamoura».

Este prémio segue-se a outros já recebidos, como o de «International Marina of Distinction 2015-2017», entregue como reconhecimento pela Marina algarvia ter sido premiada por três anos consecutivos como «International Marina of the Year», para além de ter ganho o «International Marina 2018/2019», todos apresentados pela The Yacht Harbour Association.

Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura, afirma que «é uma enorme honra recebermos o prémio de Marina Internacional do Ano 2019/2020. É especialmente gratificante considerando que a origem dos votos vem dos nossos clientes. A equipa da Marina de Vilamoura encara este prémio como uma motivação para reforçar o compromisso de ir ao encontro das expectativas dos nossos clientes».

A comemorar os 45 anos de existência, a Marina de Vilamoura «foi pioneira em Portugal». Ao longo de décadas, a oferta da Marina foi crescendo e atualizando-se, com uma capacidade atual de 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente operacional, um centro de treino profissional, uma forte envolvente comercial e a marina anfitriã de vários eventos náuticos internacionais, como o campeonato do mundo de 420 em 2019.