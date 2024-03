Vila do Bispo investe 158 mil euros em Bolsas de Estudo e de Investigação

Este ano letivo, 2023/2024, a Câmara Municipal Vila do Bispo atribuiu 34 bolsas de estudo e uma de investigação aos estudantes do concelho que frequentam o ensino superior, no valor total de 158.073,00 euros.

O valor da bolsa de estudo a conceder a cada estudante varia entre os 760 euros, 1.900 euros, 3.800 euros, 5.700 e 7.600 euros, montante que é atribuído consoante o rendimento do agregado familiar e corresponde a 10, 25, 50, 75 e 100 por cento do ordenado mínimo nacional.

As bolsas de estudo destinam-se aos alunos do concelho que frequentam o ensino médio/superior público, particular ou cooperativo. As bolsas de investigação são concedidas a pessoas singulares, para possibilitar a realização de estudos que tenham interesse direto para o município.

Apoiar o prosseguimento de estudos dos alunos economicamente carenciados e com aproveitamento escolar que, por falta de recursos financeiros estariam impossibilitados de prosseguir o ensino e ainda colaborar na formação de quadro técnicos superiores, residentes no concelho, contribuindo assim para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural, são alguns dos objetivos da Câmara Municipal ao atribuir estes subsídios que se enquadram no Regulamento de atribuição de bolsas de estudo e bolsas de investigação.

Está em curso o projeto para a instalação de polo científico de atração internacional para estudantes, investigadores e público em Sagres, que une reitoria da Universidade do Algarve (UAlg), Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e município de Vila do Bispo.