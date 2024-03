Vila do Bispo entrega mais uma casa a família carenciada

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, entregou esta manhã as chaves de uma casa a uma família carenciada.

A chave da nova casa foi entregue, na sequência do concurso público promovido pela autarquia, e após assinatura do respetivo contrato de arrendamento apoiado para habitação, num momento simbólico em que a nova moradora ficou a conhecer os direitos e deveres de ambas as partes.

A habitação de tipologia T2, que se localiza na Rua Fernando Coutinho, na Vila do Bispo, irá permitir que esta família resida numa habitação com boas condições de segurança e habitabilidade, tendo em conta que a mesma foi alvo de vários trabalhos de reabilitação.

A autarquia vai continuar a acompanhar esta família, prestando todo o apoio necessário para o realojamento deste agregado familiar.