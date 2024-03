Vigésima loja da ALDI no Algarve inaugura em Vila do Bispo

O primeiro supermercado da ALDI no concelho de Vila do Bispo inaugura esta quarta-feira, dia 20 de março, sendo o vigésimo no distrito de Faro.

Em 2024, a ALDI Portugal continua a investir no seu plano de expansão e chega a Vila do Bispo já esta semana. Com inauguração marcada para o dia 20 de março, a primeira loja do município está localizada na Rua do Mercado Municipal, junto ao Centro de Saúde e ao Complexo Desportivo Municipal.

Desta forma, e já a partir de quarta-feira, todos os vila-bispenses poderão contar agora com as marcas e produtos ALDI: uma opção de compra simples e de qualidade, ao melhor preço possível, que lhes permitirá poupar nas suas compras semanais, enquanto levam para casa produtos frescos e, na sua maioria, de origem nacional, como é o caso das frutas e carne fresca.

«Vila do Bispo está a crescer, sendo um município com cada vez mais peso no distrito de Faro. Neste sentido, fazia-nos todo o sentido reforçar a nossa presença e levar o nosso conceito discount a mais famílias», afirma João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Construction da ALDI Portugal.

«Na ALDI, o nosso propósito é não só crescer de norte a sul do país e levar a nossa proposta de valor mais longe, mas também apostar nas inúmeras localidades em que nos inserimos e contribuir para o seu desenvolvimento», refere.

Paralelamente ao projeto de construção, o retalhista levou a cabo algumas obras de melhoria nas zonas envolventes, tendo reestruturado parte das vias de acesso junto ao Mercado Municipal. Além disto, realizou também as obras de requalificação do Parque Infantil da Praça de Tanegashima, de forma a garantir um espaço totalmente renovado e seguro.

Para assegurar a abertura e funcionamento da nova loja, foram criados cerca de 20 novos postos de trabalho, sendo que 100% dos funcionários residem no concelho de Vila do Bispo, uma vez que o retalhista prioriza o recrutamento local.

Destes novos colaboradores, quase metade encontrava-se em situação de desemprego, tendo sido dada a oportunidade de voltarem a integrar o mercado laboral. Além disso, quatro colaboradores foram transferidos para a nova loja, de forma a estarem mais perto das suas residências.

Além disso, e enquanto retalhista, o combate ao desperdício alimentar é uma das maiores preocupações da ALDI, pelo que, eventuais excedentes são doados sempre que possível.

Desta forma, e com o intuito de apoiar a comunidade de Vila do Bispo, a nova loja ALDI irá colaborar com a Santa Casa da Misericórdia do concelho, com os seus excedentes alimentares, para que estes cheguem à população local.

Em parceria com esta instituição, será possível prestar apoio a cerca de 200 pessoas do concelho, o que corresponde a cerca de 84 agregados familiares.