Kátia Guerreiro vai cantar na final do Concurso de Fado de Vila do Bispo

Katia Guerreiro é a fadista convidada para a final da 20ª edição do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo, que está marcada para o dia 25 de maio, às 21h30, no Salão de Festas da Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel.

Amabélio Pereira (S. Brás Alportel), Firmino Rodrigues (Lagoa) e Mickael Salgado (Montemor-o-Velho) são os três concorrentes que vão disputar, entre si, o primeiro, segundo e terceiro lugar deste concurso.

A avaliação do desempenho dos participantes está a cargo do júri composto pelo músico Pedro de Almeida, pela fadista Ana Marques e pela professora de voz Rita Rodrigues, da Orquestra Ligeira de Lagos. Neste dia atuará, ainda, Mafalda Vasquez vencedora da edição do ano passado.

Quanto aos prémios, o grande vencedor receberá um prémio monetário no valor de 1300 euros, patrocinado pela Central de Cervejas e Bebidas, S.A. e pelo Martinhal Resort Hotel. O segundo classificado terá direito a 500 euros, valor patrocinado pelo NAU Hotel & Resort – Salema Beach Village e pelo restaurante Retiro do Pescador. Já o terceiro colocado do pódio receberá 250 euros, sob patrocínio do restaurante Gigi.

Para a final, os bilhetes estão à venda no Centro Cultural de Vila do Bispo, podendo ainda ser adquiridos, no próprio dia, no local do espetáculo.

Organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, esta iniciativa tem como objetivos «divulgar e estimular o gosto pelo Fado, Património Imaterial da Humanidade, dar a conhecer novos talentos musicais, assim como contribuir para o desenvolvimento cultural do concelho».