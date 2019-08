﻿Vila do Bispo já tem Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica

O município de Vila do Bispo já tem em funcionamento, desde o passado mês de julho, um Gabinete de Apoio à Vitima de Violência Doméstica (GAVA).

O espaço está sediado nas instalações municipais, na Rua José Cardoso, em Vila do Bispo, passando o concelho a ter respostas de atendimento especializado a vítimas de violência contra as mulheres e violência doméstica.

Na nova estrutura encontra-se um técnico especializado uma vez por semana.

Para situações de emergência o GAVA dispõe de atendimento telefónico sete dias por semana e 24 horas por dia.

Para o funcionamento deste gabinete, coordenado pela TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado, a autarquia disponibiliza, anualmente, uma verba de cinco mil euros.

A criação deste espaço surge no âmbito do protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica que foi assinado, no passado mês de abril, pela Câmara Municipal numa cerimónia presidida pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa que teve lugar na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), em Faro.