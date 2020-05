Centro de Interpretação de Vila do Bispo reabre com duas exposições

Iniciativa tem como objetivo partilhar os trabalhos realizados pelos utentes da ASMAL.

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo tem reabertura agendada para o próximo dia 1 de junho, segunda-feira, e propõe duas exposições simultâneas intituladas «Magia das Origens» e «Relíquias do Sotavento».

Em «Magia das Origens» recriam-se e revitalizam-se as lendas algarvias, através do reaproveitamento e reciclagem de materiais obsoletos. Já em «Relíquias do Sotavento», a pintura e tapeçaria dão corpo e cor ao património histórico e natural do sotavento algarvio.

Esta iniciativa tem como objetivo partilhar com o público os trabalhos realizados pelos utentes da ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, no âmbito do Fórum Socio-Ocupacional de Faro.

Tendo em conta que o município de Vila do Bispo «pretende receber os visitantes nos seus espaços culturais em segurança», os utilizadores deste equipamento «terão obrigatoriamente que respeitar as orientações da Direção-Geral da Saúde. Usar máscara, manter o distanciamento social e respeitar as medidas de etiqueta respiratória são algumas das regras a cumprir».

Estas mostras estarão patentes ao público até ao dia 17 de julho e poderão ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30.