Vila do Bispo oferece cadernos de fichas aos alunos do 1º ciclo

Medida custa sete mil euros ao executivo.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo vai oferecer no ano letivo 2020/2021, a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho, os cadernos de fichas que servem de apoio aos manuais escolares, numa ação semelhante à realizada em anos anteriores.

O valor estimado de investimento na aquisição destes livros ronda os sete mil euros e tem como objetivo «promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino, minimizando os encargos financeiros das famílias do concelho com a educação, tendo em conta os tempos incertos que estão a passar na atual conjuntura».

Recorde-se que os manuais escolares do 1º ciclo serão atribuídos pelo governo, pelo que a sua distribuição é realizada pelo Agrupamento de Escolas do concelho.