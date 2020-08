Vila do Bispo mostra «Artesanato, Design e Tradição» ancestrais

Entrada é livre.

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo acolhe, de 2 a 30 de setembro, a exposição «Artesanato, Design e Tradição».

Aliando tradição e inovação, os objetos apresentados nesta mostra dão a conhecer o trabalho de um conjunto de artesãos algarvios que, com saber e mestria, continuam a trabalhar materiais e técnicas ancestrais, transmitidos ao longo de várias gerações.

A exposição é apresentada no âmbito do Projeto TASA, da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, sendo dinamizado pela Proactivetur – Turismo Responsável e contando com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

A mostra tem entrada livre e está aberta todos os dias úteis, das 9h00 às 15h30.