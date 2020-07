Vila do Bispo lidera reciclagem «per capita» no Algarve

Dados divulgados pela Algar.

Vila do Bispo foi o concelho do Algarve que mais reciclou, per capita, em 2019. De acordo com os dados divulgados pela Algar, cada munícipe produziu em média 297 quilogramas de resíduos seletivos (papel, vidro e embalagens), representando 13 por cento de todos os resíduos produzidos no município.

Recorde-se que já no ano 2018, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Vila do Bispo ficou à frente, quer a nível nacional quer a nível regional, no que diz respeito à separação de resíduos seletivos por habitante.

Ainda segundo dados do INE, desde 2011 que o município, neste indicador de sustentabilidade, tem estado sempre no top quatro na região do Algarve e no top cinco a nível nacional.

Estes resultados «demonstram que os munícipes estão conscientes e sensibilizados para a importância que a separação dos resíduos tem no ambiente, sendo que este dado é calculado com base nos resíduos seletivos recolhidos pela Algar face à população residente no município».

A Câmara Municipal agradece «a colaboração de todos os munícipes nesta causa ambiental que é de todos nós».