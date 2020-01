Vila do Bispo doa cemitério da Raposeira à Junta de Freguesia

Processo durava há quase 20 anos.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo doou o cemitério da Raposeira à Junta de Freguesia da sede do concelho, ficando assim a cargo desta a gestão e manutenção do referido espaço.

Para o efeito, ontem, quarta-feira, 29 de janeiro, os presidentes da Câmara Municipal de Vila do Bispo e da Junta de Freguesia de Vila do Bispo e Raposeira, Adelino Soares e Dino Lourenço, respetivamente, assinaram a escritura de doação do cemitério localizado em Sargaçal, Raposeira.

Com este ato, a Junta de Freguesia passa a exercer sobre o mesmo todas as competências que lhe são acometidas por lei.

Recorde-se que a Câmara Municipal tomou a decisão de doar este equipamento municipal «após ter realizado um significativo investimento na sua construção e manutenção, bem como na sequência da vontade manifestada pela Junta de Freguesia em receber o referido cemitério».

De mencionar ainda que este processo aguardava um desfecho há quase duas décadas.