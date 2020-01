Vila do Bispo divulgou vencedores do Concurso de Decoração de Natal

Vinte e cinco estabelecimentos comerciais participaram na 10ª edição do Concurso de Decoração de Natal, iniciativa promovida pela Câmara Municipal em dezembro.

Nesta edição, que teve como tema a «Quadra Natalícia», e entre os vários participantes, destacaram-se três estabelecimentos: O Cantinho do Artesão, o supermercado Supersul, Lda II e a retrosaria Paula Rio, todos em Vila do Bispo.

Os resultados foram conhecidos no passado dia 10 de janeiro, sexta-feira, num jantar convívio que se realizou no restaurante «O Terraço», no Martinhal.

A iniciativa contou com a presença dos participantes do concurso e dos membros do júri: o vereador Armindo Vicente, em representação da autarquia, Ângelo Mariano, em representação da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) e, ainda, da vereadora Rute Silva e do vereador Fernando Santana.

Durante o jantar foram sorteados quatro cabazes de Natal pelos clientes que fizeram as suas compras no comércio tradicional do concelho durante o período natalício. Foram premiados Rui Baptista (Sagres), Eugenia Nicolae (Raposeira), Lina Coelho (Barão de São João) e Raquel Boto (Portimão).

Todos os participantes do concurso, que teve como objetivo «dinamizar o comércio do município e incentivar a população a efetuar as suas compras de Natal no comércio tradicional», receberam certificados de participação e lembranças.

Os restantes participantes da iniciativa foram: A Pastelaria Caravela; Palasul, Lda; Cabeleireira Bela; Original Fashion; Drogaria Pinheiro; NSV Energia, Lda; Studio Maria Rita; Papelaria Tabacaria; Izzy`s Market; Supersul Lda I; A Lojinha; Candeias & Lourenço, Lda (Mini Preço); SMART Lavandaria; Vilalaia Lavandaria; Talho Bengalinha; Cafetaria Pinóquio; Pastelaria Vicentina; Restaurante Oliveirinha; Cabeleireira Lena; Florista Vanda Bravo a e Ótica Algarvevisão.