Vila do Bispo disponibiliza vacina da gripe gratuita para idosos

Unidade de Saúde Móvel percorre o concelho para administrar a vacina.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo lança a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, e até dia 4 de dezembro, uma ação de vacinação gratuita contra a gripe no concelho.

Esta iniciativa, coordenada pela Unidade de Cuidados Continuados (UCC) Vicentina, através do Centro de Saúde de Vila do Bispo, contando com a colaboração da autarquia, destina-se a residentes no concelho com 65 anos ou mais.

Neste âmbito, a Unidade Móvel de Saúde (UMS) local irá percorrer as várias localidades do município para evitar a deslocação da população mais vulnerável ao Centro de Saúde, bem como aglomerados de utentes, minimizando assim o risco de contaminação pelo SARS CoV-2.

Na visita da Unidade Móvel de Saúde, a autarquia relembra que é necessário «cumprir as medidas de contenção da COVID-19, nomeadamente a desinfeção das mãos, o distanciamento físico, o uso da máscara e a etiqueta respiratória».

O mapa da calendarização desta iniciativa será o seguinte:

Para mais informações contacte a UCC Vicentina através do telefone 282 630 903 ou por e-mail.