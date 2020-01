Vila do Bispo celebra dia do município com Paulo Gonzo e muito mais

Município preparou vasto programa para assinalar a data, onde se destaca também a Procissão de São Vicente.

Vila do Bispo comemora o seu feriado municipal no dia 22 de janeiro, dia de São Vicente. Trata-se «de uma data importante para o concelho e para os seus munícipes» que será assinalada pela Câmara Municipal com iniciativas institucionais e protocolares e ainda de âmbito cultural, desportivo e religioso.

As atividades irão decorrer de 12 a 25 do corrente mês. O momento alto das celebrações acontece a noite de sábado, dia 25 de janeiro: a partir das 21h30, Paulo Gonzo sobe ao palco do Pavilhão Multiusos de Sagres, num espetáculo com entrada livre, limitada à lotação do espaço.

No mesmo dia, pela tarde, às 14h30, realizam-se as cerimónias oficiais, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com uma homenagem aos funcionários do município recentemente reformados, bem como uma entrega de prémios aos alunos com melhor aproveitamento escolar no último ano letivo.

Mas as iniciativas para marcar a efeméride arrancam bem antes. No dia 12 de janeiro, domingo, haverá lugar a uma Festa de Reis a partir das 15h30, no Centro Educativo Comunitário Multisserviços de Budens.

Estão convidados o Grupo de Guitarras da Freguesia de Budens; Grupo de Cantares «Os Barlaventinos», de Portimão; Grupo Musical e Cantares da Associação dos Reformados, de Vila Nova de Milfontes; Grupo de Cantares das Janeiras do Chinicato; Grupo de Cantares do Parchal, Lagoa, e o Grupo de Cantares da Freguesia de Budens.

No dia 19 de janeiro, também um domingo, às 9h30, realiza-se a Marcha Corrida em Budens. A concentração é no Largo da Igreja daquela freguesia. Mais tarde, às 15 horas, faz-se a inauguração da 21ª Mostra de Artistas do concelho de Vila do Bispo, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo.

Já no feriado municipal, que se assinala no próprio dia do município, 22 de janeiro, haverá o hastear da bandeira logo às 9h00, no Largo do Município, ao som do Hino Nacional tocado pela Banda Filarmónica 1º de Maio Lagos. De seguida, às 9h30, o Salão Nobre da Câmara Municipal recebe uma Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila do Bispo. As atividades nessa data encerram com a celebração da Eucaristia, às 11h00, marcadas para a Igreja Matriz de Vila do Bispo, seguidas pela Procissão de São Vicente.