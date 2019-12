Vila do Bispo cede espaço ao Clube Recreativo Infante de Sagres

O Clube recebeu novas instalações no dia em que comemorou 80 anos da sua existência.

Foi no passado dia 1 de dezembro, no final do jantar comemorativo desta efeméride que reuniu 250 pessoas (dirigentes, sócios, convidados, atletas e familiares), que Adelino Soares e Fernando Santana, presidentes da Câmara Municipal de Vila do Bispo e do CRIS, respetivamente, assinaram um protocolo de colaboração, através do qual a autarquia cede a antiga Escola Primária de Sagres, para instalação da nova sede do referido Clube.

O documento define que a Câmara Municipal cede o direito de utilização do espaço municipal, a título gratuito, por um prazo de 25 anos.

Esta medida insere-se no âmbito dos princípios que a autarquia assume «como prioritários, nomeadamente no apoio e colaboração com as associações culturais e desportivas do concelho, bem como na valorização do esforço e trabalho desenvolvido pelos seus dirigentes e associados».