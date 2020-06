Vila do Bispo atribui 18 bolsas de estudo e uma bolsa de investigação

Câmara Municipal atribui bolsas entre os 635 e os 6350 euros.

O município de Vila do Bispo deliberou, na última reunião de Câmara, atribuir 18 bolsas de estudo e uma bolsa de investigação para o ano letivo 2019/2020, no valor global de 54405 euros, no âmbito do concurso para atribuição de bolsas de estudo e bolsas de investigação.

O valor a conceder a cada estudante varia ente os 635 euros e os 6350 euros e é atribuído consoante o rendimento do agregado familiar. Estes montantes correspondem a 10, 25, 50, 75 e 100 por cento do ordenado mínimo nacional.

As bolsas de estudo destinam-se aos alunos do concelho que frequentam o ensino médio/superior público, particular ou cooperativo.

Já as bolsas de investigação são concedidas a pessoas singulares, para possibilitar a realização de estudos que tenham interesse direto para o município.

Esta medida do executivo municipal tem como objetivo «apoiar o prosseguimento de estudos a estudantes economicamente carenciados e com aproveitamento escolar que, por falta de condições, ficam impossibilitados de o fazer e ainda colaborar na formação de quadros técnicos superiores, residentes no concelho» de Vila do Bispo, contribuindo assim para «um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural do município».