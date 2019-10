Vila do Bispo abriu candidaturas para bolsas de estudo e investigação

O concurso para atribuição de bolsas de estudo e bolsas de investigação para o ano letivo 2019/2020, pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, já está a decorrer.

As candidaturas, que estão abertas até ao próximo dia 20 de dezembro, destinam-se aos alunos do concelho de Vila do Bispo do ensino médio/superior.

Os interessados deverão entregar a sua candidatura nos serviços de Educação da Câmara Municipal, tendo em conta a documentação exigida no Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo e Bolsas de Investigação.

Este conjunto de regras encontra-se disponível para consulta nos serviços de Educação, durante as horas normais de expediente (das 9h00 horas às 15h30), e também online.

Para informações adicionais pode contactar os serviços através do telefone 282 630 600.