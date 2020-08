Vicentina ajuda ao desenvolvimento social «SerrAdentro» em Monchique

Novo projeto terá a duração de 36 meses.

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, inicia em setembro o projeto «SerrAdentro», em parceria com o município de Monchique, integrado na 4ª geração de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS-4G).

Os objetivos «são claros e espelham uma das missões» que a Associação tem vindo a prosseguir ao longo dos anos: «promover o desenvolvimento social, através do trabalho em proximidade com as comunidades, dando especial atenção aos grupos populacionais com maiores necessidades de apoio e capacitação».

Com uma duração de 36 meses, são três os eixos de intervenção: emprego, formação e qualificação; intervenção familiar e parental e, por fim, a promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa.

«Pretende-se, através da integração de uma equipa multidisciplinar, otimizar os recursos disponíveis na comunidade, criando assim uma maior igualdade de oportunidades junto da população», explica a Vicentina.

Um exemplo deste tipo de intervenção é o CAFC – Centro de Apoio à Família e à Comunidade, dinamizado pela Associação há largos anos, em parceria com o município de Monchique, projeto esse que resultou de um anterior CLDS.

Após o término desse CLDS, a Vicentina, em parceria com a Câmara Municipal de Monchique, deu seguimento ao projeto, prestando apoio social e terapêutico às famílias, crianças e jovens, desenvolvendo uma ação multifocal junto da população através de várias respostas.

Esta estratégia de intervenção vem agora ser reforçada com o novo projeto «SerrAdentro», que vai permitir alargar o âmbito da intervenção junto à comunidade. As expectativas «são que estas novas dinâmicas se consolidem e permaneçam no concelho, sempre com o objetivo de dar continuidade e de gerar novas formas de intervenção e inovação social».

O «SerrAdentro» é promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sendo também cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.