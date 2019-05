A Via Algarviana (GR13) comemora, na quarta-feira, dia 29 de maio, o 10º aniversário da sua inauguração. Para assinalar a data, a Associação Almargem promove as Jornadas de Reflexão «O papel da Via Algarviana no Ecoturismo do Algarve», a realizar no Espaço Guadiana, em Alcoutim, de entrada gratuita mas a inscrição é obrigatória.

Com início às 9h30, os vários painéis propõem uma reflexão desde a génese do projeto, recordando os primeiros passos até à sua inauguração enquanto Grande Rota Pedestre, em 2009.

Haverá também espaço para a análise do contributo socioeconómico da Via Algarviana para a região, com a participação de empresários fixados ao longo da rota. A moderação estará a cargo de Fúlvia Almeida, diretora de Antena da RUA FM.

«Eu percorri a Via Algarviana» apresentará os casos de quem realizou os cerca de 300 quilómetros do traçado, contando com testemunhos de participantes nas modalidades pedestre, BTT e trail, moderados pela jornalista Elisabete Rodrigues, diretora do Sul Informação.

Na segunda parte do evento, Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana, apresentará as candidaturas aprovadas que se encontram a decorrer, «Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve», financiada pelo Turismo de Portugal e incluída na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, e «Revitalizar Monchique, o turismo como catalisador», desenvolvida em parceria com a Região de Turismo do Algarve, a Associação de Turismo do Algarve e o Município de Monchique.

O dia de comemoração encerra com um debate sobre o futuro da Via Algarviana, numa mesa redonda que reúne várias entidades parceiras, com a presença de Filipe Silva, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do Algarve, bem como os representantes do executivo dos municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo, parceiros do projeto.

Este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim, do Continente, da Andrade e Andrade, d’A Ti Marquinhas, da Quinta do Freixo e da Associação Nacional de Criadores de Caprinos de Raça Algarvia e o patrocínio da ANA – Aeroportos de Portugal.

Durante o fim de semana, 1 e 2 de junho, irá decorrer o evento «10 anos, 10 caminhadas na Via Algarviana» com passeios pedestres em vários sectores e ligações da Rota, de Alcoutim ao Cabo de São Vicente, em Sagres.

O evento conta com o patrocínio da ANA – Aeroportos de Portugal e o apoio dos municípios parceiros, da Junta de Freguesia de Cachopo e das empresas GeoWalks&Talks, ProActiveTur, Walkin’Sagres e Zen Trekk.

A participação em cada caminhada tem um custo de 3 euros (inclui seguro e brinde), mediante inscrição prévia até às 18 horas do dia 29 de maio.

Sobre o Projeto Via Algarviana

A GR13 – E4 Via Algarviana liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300 quilómetros percorrendo os territórios de Baixa Densidade. A Via Algarviana, neste momento, além do seu eixo principal, apresenta uma grande rede de produtos complementares englobando assim 13 concelhos do Algarve (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

O projeto Via Algarviana tem contribuído para o desenvolvimento de uma rede de percursos pedestres no Algarve, devidamente sinalizados e divulgados, e tem levado a cabo a missão de promover o património natural e cultural do interior algarvio, com a dinamização de serviços de alojamento e restauração, levando cada vez mais visitantes ao “Território Via Algarviana” localizado no interior algarvio.