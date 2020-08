Vasco Cardoso vem ao Comício de Verão do PCP em Olhão

Serão implementadas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

O Comício de Verão do Partido Comunista Português (PCP) decorre amanhã, quarta-feira, 19 de Agosto, às 21h30, em Olhão, entre mercados.

O momento contará com a participação de Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central, sendo que para a sua realização serão implementadas as necessárias recomendações da Direção-Geral de Saúde.

Esta iniciativa, que se realiza poucos dias após o jantar/comício em Vila Real de Santo António e que contou com a participação do Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, integra-se num conjunto de comícios de verão que o PCP tem vindo a realizar na região do Algarve – Faro, Quarteira, Olhão, Armação de Pêra, Portimão, entre outros – marcando a iniciativa e a proposta do PCP na região.

Segundo a força política, «os impactos da epidemia no Algarve, o aproveitamento que dela têm feito os grupos económicos e financeiros, as orientações e ausência de medidas por parte do Governo, estão a provocar um rápido agravamento da situação económica e social e que, passado o Verão, deixará marcas muito profundas no plano do desemprego e dos direitos dos trabalhadores, na situação de milhares de micro e pequenas empresas, no aumento da pobreza».

Por isso, para o PCP, «o Algarve não precisa de mais anúncios de planos e medidas (e foram muitos ao longo dos anos) para que, no essencial, fique tudo na mesma. Os trabalhadores e populações do Algarve precisam, sim, de uma mudança profunda nas opções que lhe têm sido impostas e contra as quais o PCP se tem batido».