Vale do Lobo recebe a 10ª edição do Mercado de Natal solidário

Início da época festiva é marcado com um dia para compras, animação e entretenimento para toda a família.

Este Mercado de Natal, que vai para a sua 10ª edição, assinala o início da época festiva no resort Vale do Lobo, decorrendo no Sábado, dia 7 de Dezembro entre as 10h00 e as 17h30, no Auditorium de Vale do Lobo e áreas de circulação do complexo do Parque do Golfe.

O evento, que se converteu «numa verdadeira referência na região nesta altura do ano», é muito aguardado «pelo ambiente acolhedor e convidativo que proporciona a todos os expositores e visitantes».

A organização explica que «ao longo dos anos o Mercado cresceu e evoluiu, convertendo-se numa verdadeira referência como um dos mais aguardados e tradicionais eventos de Natal da região, com mais de 1000 visitantes registados no ano passado e um novo número record de expositores já confirmados nesta edição, que incluirá não só uma área de exposição, como muito entretenimento, animação e música ao vivo para toda a família ao longo de todo o dia».

O certame permitirá também angariar fundos que revertem para a Wolf Valley Charity Fund, uma associação de caridade da região que presta um grande apoio à comunidade local mais carenciada.

Celebrando a marca das 10 edições do Mercado, o resort pretende festejar com todos os visitantes e expositores de uma forma «muito especial, não só pelos elementos decorativos de todo o espaço, como pela dinâmica ao longo de todo o dia, pelos inovadores stands e também a par com algumas novidades e surpresas».

O evento volta a contar com a participação de muitos expositores locais com uma ampla variedade de produtos para todos os gostos e preferências mas, desta feita, com muitas novidades que prometem «surpreender e deliciar» todos os visitantes, incluindo «originais propostas para presentes requintados, uma combinação de aromas, sabores e iguarias da cozinha gourmet, acessórios e vestuário de moda, artigos para a casa e de decoração, cristais, cosmética, joalharia, flores e plantas, cartões de boas-festas, livros e brinquedos, alimentos e bebidas de produtores exclusivos e muito mais».

Para os mais pequenos não faltam atividades e animação para um dia inesquecível, surpresas e muita diversão com o entretenimento infantil pela Oficina de Sonhos.

Paralelamente, e durante todo o evento, irá decorrer um programa de animação ao vivo no palco do Auditorium, incluindo diversas actuações musicais e um surpreendente espectáculo com papagaios.

Na lista de expositores confirmados para o Mercado deste ano, encontram-se: Abacate Fashion, Algarve Elegance, Algarve Fine Food, Algarve Rock Brewery & Lix, Arvólea, Asiana The Indian Cateters, Bees in Tube, Belcori & Corqe, Carob World, Carol Stitches, Casa da Lua, Casa do Arrabidine, Chocolates Dom José, Deco Atelier Casa Rústica, Ely Flores, Energetix Magnetic Jewellery, Eternal Jewelley, FairlyWorn, Fernanda Ventura, Floral Image, Florentinta, Glass House Algarve, Half a Shell, Honey Drop, Inês Barracha, Justdrinks, Kate’s Cakes Algarve, Martins & Correia, MG Cakes, Monchique Gourmet, Mundo Saudável, Nanato Crafts, Nova Vida, Oficina de Sonhos, Open Media, Perdição do Aço, Pine Trees, Prime Wine, Queijo da Villa, Rainbow Cards, Sara’s Wool, Segredos do Algarve, Silver Bubble, Soul Food Algarve Catering, Spikes Restaurant, Start, Sweet Marilyn & Lis Jensen, VDL Concept Store, VDL Dental Clinic, VP- Grupo Victor Picardo, Wines & Co., Wolf Valley Charity Fund, YF – Yôga Fusion, Zen Sup e Zoe’s Unique Boutique.

O Mercado de Natal de Vale do Lobo tem entrada livre e é organizado em colaboração com o Algarve Resident, a Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé.