Urbanização Mira Serra em Loulé já tem novo espaço de convívio

Zona nascente da urbanização também será intervencionada.

A cidade de Loulé e os moradores da urbanização Mira Serra podem agora usufruir em pleno de mais um espaço público, depois da inauguração, ontem quarta-feira, 2 de setembro, da intervenção levada a cabo naquele local, que constitui mais um projeto de requalificação urbana na sede do concelho, no âmbito do programa «Uma Praça no meu Bairro».

Os trabalhos realizados permitiram valorizar a Praceta António Galvão enquanto centro polarizador do bairro, constituindo um ponto de convívio para quem aqui reside. Assim, foi criada uma área de desporto informal e colocado mobiliário urbano como bancos, mesas e papeleiras.

Algumas infraestruturas também foram melhoradas, tais como a rede de iluminação pública, a recolha de resíduos urbanos e a rede de rega.

Com esta obra, procedeu-se ainda ao ordenamento do estacionamento na sequência da bolsa já implementada na Rua do Serradinho e à remodelação dos arruamentos na zona de circulação automóvel e passeios.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, considerou que «há muitos anos que as pessoas que vivem na Mira Serra esperavam pela melhoria deste espaço à volta destes blocos de habitação. Ficou seguramente uma obra muito bonita, aquilo que era só um local para arrumar carros, é agora um espaço onde as pessoas podem fazer exercício físico, jogar à carta ou xadrez e conviver».

Depois deste investimento que rondou os 390000 mil euros, o autarca anunciou que «futuramente irá decorrer a segunda fase da obra, na zona nascente da urbanização ainda não intervencionada».

Para o efeito já foi realizado um estudo prévio e o projeto está a ser elaborado. «Vamos falar com os moradores, tal como fizemos em relação a esta parte, mostrar-lhes o projeto e saber como querem que a obra seja feita», explicou o responsável municipal.