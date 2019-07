União de Freguesias exige iluminação na entrada nascente de Faro

A União das Freguesias de Faro manifestou, em nota de imprensa, a sua preocupação e descontentamento com o facto do sistema de iluminação na entrada nascente da cidade, mais especificamente na estrada e rotunda junto à Pista de Atletismo, «permanecer, salvo alguns episódios pontuais, desligado há mais de um ano».

A autarquia salienta ainda que aprovou em dezembro, na sua assembleia, «uma moção de preocupação e de apelo à rápida resolução desta situação anómala e que em meados de fevereiro contactou novamente as Infraestruturas de Portugal, entidade responsável por este troço rodoviário, no sentido de apurar o motivo desta falha e qual a data prevista para a sua resolução, não tendo no entanto tido resposta».

Dada a ausência de resposta, o presidente da União das Freguesias de Faro enviou na passada sexta-feira, 19 de julho, novo ofício às Infraestruturas de Portugal «a apelar à rápida resolução deste problema que afeta diariamente a segurança de centenas de automobilistas e peões, considerando que já estão ultrapassados todos os limites da razoabilidade para a solução desta falha».

«De referir que nesta zona a iluminação pública ganha ainda mais importância por ser um troço rodoviário com muito movimento, que dá acesso à pista de atletismo que conta diariamente com centenas de pessoas que entram e saem das instalações deste equipamento desportivo, que conta com casas de habitação na sua envolvência, que tem muitos peões a circular e porque esta situação em nada contribui para a dignificação de uma das principais entradas da cidade», acrescenta a União de Freguesias de Faro.