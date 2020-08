União das Freguesias de Faro mostra a alfarroba e a Industrial Farense

Exposição pode ser visitada durante a semana.

A União das Freguesias Faro recebe a partir de amanhã, terça-feira, 1 de setembro, e até ao dia 16 de outubro, a exposição de fotografia de Luísa Melão «Alfarroba – memória(s) de uma vida», sobre o tema da alfarroba na identidade algarvia.

A exposição enquadra-se na área da «fotografia industrial», captando a riqueza das formas, cores e luz das antigas instalações da Industrial Farense, que recentemente teve um processo de modernização e deslocalização para a periferia da cidade de Faro.

A exposição resulta de uma parceria do município de Faro/Museu Regional do Algarve com a DRCAlg – Direção Regional de Cultura do Algarve, com o objetivo de registar este antigo espaço industrial e valorizar o produto alfarroba, a sua salvaguarda, estudo e divulgação.

A mostra irá estar patente na delegação de São Pedro, sita na Avenida da Republica, nº 196, de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 17h30 horas.