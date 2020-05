União das Freguesias de Faro doa 90 estetoscópios ao CHUA

Material ajuda a compor o hospital de campanha.

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) doou 90 estetoscópios para o hospital de campanha do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

O ato deu-se na sequência de uma visita da autarquia à infraestrutura criada para o combate à pandemia, que poderá, em caso de necessidade, receber doentes infectados pelo vírus SARS-CoV 2.

Com cinquenta camas e localizado no pavilhão do Sporting Clube Farense, este equipamento está a preparar as condições para receber doentes ligeiros afectados pela COVID-19, servindo, até pela sua proximidade, como retaguarda ao Hospital de Faro, disponibilizando todos os meios e cuidados médicos necessários através de equipamentos e técnicos de saúde.