União das Freguesias de Faro ativa plano de contingência

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) de forma a preparar resposta para minimizar as condições de propagação do COVID-19, decidiu ativar o seu plano de contingência aprovado no passado dia 4 de março.

Neste sentido, foram tomadas algumas medidas de prevenção e proteção para o normal funcionamento desta União de Freguesias, onde para além de disponibilizar informação e alguns conselhos que a população deve aplicar no seu dia a dia, restringe o contacto direto dos funcionários com o público garantindo, sem limitações, os serviços que habitualmente presta.

Para além disso, foi decidido suspender as suas atividades que iriam decorrer nas próximas semanas, nomeadamente o Fórum Pensar Faro, o Passeio Fotográfico, a Oficina de São Pedro, as Visitas Culturais Sénior, as Férias Desportivas da Páscoa e a Quinzena da Gastronomia Algarvia.

Por último mas não menos importante, a União das Freguesias de Faro apela ao bom-senso, à aplicação de medidas de prevenção e salvaguarda individuais (sobretudo de higienização e recato social) e à responsabilidade cívica de todos os cidadãos. Pois só assim será possível responder eficazmente à pandemia e repor com a maior brevidade possível o normal funcionamento do quotidiano.