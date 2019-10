UF de Moncarapacho e Fuseta ajuda famílias a suportar custos escolares

Pelo segundo ano consecutivo, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta vai suportar a Componente de Apoio à Família (CAF) com uma verba de 4500 euros.

Este montante visa ajudar a financiar parte dos custos escolares das famílias que têm mais do que um filho ou que se encontram em situações económicas debilitadas e também na comparticipação do valor adicional a pagar pelas famílias nos meses das interrupções letivas.

Assim, os alunos abrangidos por este programa (1º ciclo do Ensino Básico da EB1/JI de Moncarapacho e EB1 da Fuseta), terão possibilidade de participar em atividades que englobam o apoio aos trabalhos de casa e em ações lúdico/desportivas.

Também referente a este ano letivo, foi renovado pelo terceiro ano consecutivo o protocolo tripartido entre esta União de Freguesias, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes e a associação Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade e Apoio à Família, referente às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) nos referidos estabelecimentos escolares e ainda nas escolas básicas do 2º e 3º ciclo, onde decorrem aulas de algumas turmas do 1º ciclo do ensino básico, no caso nas escolas EB 2,3 Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho, e EB 2,3 Dr. João Lúcio, em Bias do Sul.

A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta reconhece, assim, «a necessidade de apoio às famílias e respetivos educandos, num contexto mais alargado da escola a tempo inteiro, auxiliando e cooperando entre as diferentes instituições da comunidade, desempenhando um papel importante na construção de um processo educativo capaz de corresponder aos seus anseios e assegurando, ainda, uma igualdade de oportunidades a alunos provenientes de famílias em situações socioeconómicas mais debilitadas».