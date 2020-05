UAlg realiza Cursos de Verão em novo formato online

Pandemia não impede a realização dos habituais cursos destinados aos alunos do ensino secundário.

Os Cursos de Verão da Universidade do Algarve (UAlg) vão, este ano, realizar-se entre os dias 6 e 10 de julho e de 13 a 17 de julho, em moldes diferentes do habitual, devido à pandemia COVID-19.

Dirigidos aos jovens a partir dos 15 anos, que frequentam o ensino secundário, os Cursos apostam num formato diferente, decorrendo online, através de videoconferências.

Os programas dos cursos estão disponíveis no portal da Universidade do Algarve e as inscrições, que já se encontram abertas, decorrem exclusivamenteonline, podendo ser feitas aqui, entre 25 de maio e 21 de junho, com o valor de 20 euros por semana.

«O desafio lançado pelo distanciamento social possibilita, curiosamente, que todos estejam ainda mais perto. Qualquer aluno de qualquer ponto do país ou do mundo, que frequente o equivalente ao ensino secundário, terá agora a oportunidade de participar nos Cursos de Verão Online 2020 da UAlg», explica a Academia algarvia.

Estes cursos «têm como principal objetivo promover o gosto pelas diversas áreas de ensino e investigação» da Instituição e «ajudar os jovens na sua escolha vocacional no acesso ao ensino superior».

Entre as 9h30 e as 13h00, os participantes poderão assistir às sessões do curso em que se inscreveram, participar em experiências e esclarecer dúvidas com os intervenientes. A parte da tarde está destinada a atividades desportivas e de lazer, online e interativas.

A atual situação obrigou ao cancelamento de todas as atividades que tinham como objetivo divulgar a oferta formativa da Universidade do Algarve junto dos futuros candidatos ao ensino superior.

Tal imposição exigiu uma nova forma de divulgar a Instituição, «tentando assegurar que todos os interessados tenham a oportunidade de conhecer, explorar, questionar, sentir e escolher a Universidade do Algarve».

Qualquer dúvida pode ser encaminhada por e-mail.