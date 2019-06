UAlg promoveu a cooperação na República Dominicana

Durante uma semana, uma comitiva da Universidade do Algarve visitou a Universidad Nacional Evangélica, na República Dominicana.

Ao longo da estadia, a comitiva reuniu-se com os responsáveis máximos da referida instituição, identificando potenciais oportunidades de cooperação nas áreas da Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, da Saúde, das Ciências Sociais, entre outras.

A comitiva contou com a coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), Marleni Azevedo, com o coordenador da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), Hugo Barros, e com docentes e investigadores do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) e do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), Sandra Pais e Álvaro Tavares.

A nível da investigação foram trocadas experiências na área do envelhecimento que permitiram avaliar a realização de estudos conjuntos.

A comitiva portuguesa teve ainda a oportunidade de lecionar três aulas sobre as seguintes temáticas: «Empreendedorismo» (Hugo Barros, CRIA); «Oportunidades Erasmus» (Marleni Azevedo, GRIM); «Alterações músculo-esqueléticas associadas ao envelhecimento» (Alunos do curso de Dietética), e «Sarcopenia e avaliação antropométrica em idosos» (Sandra Pais, CENIE – Centro Internacional sobre o Envelhecimento).

Paralelamente, decorreu o XV Congresso Internacional de Investigación Cientifica, promovido pelo Ministério de Educación Superior, Ciencia y Tecnologia (MESCYT) da República Dominicana, onde a comitiva teve a oportunidade de participar, através de várias comunicações orais.