UAlg participou no 3º Laboratório Transnacional de Energia Azul

A Universidade do Algarve (UAlg), através da sua Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), participou no 3º Laboratório Transnacional de Energia Azul (TBEL#3) do projeto Maestrale project (Interreg MED Programme), que decorreu em Thessaloniki (Grécia), nos dias 5 a 7 de junho.

O CRIA é entidade parceira do projeto Maestrale, uma iniciativa desenvolvida ao abrigo do Interreg MED Programme e parte da comunidade horizontal Innobluegrowth para o crescimento da Economia Azul.

O projeto Maestrale faz parte do Eixo Prioritário 1, Objetivo Específico 1.1, e tem como objetivo geral a promoção do desenvolvimento da Blue Energy na região do Mediterrâneo, como sector chave de crescimento sustentável, através do fomento da criação e o networking transnacional de clusters inovadores.

O laboratório contou com a presença de representantes dos parceiros do projeto, para a reunião de coordenação e de Steering Committee, onde se analisou o estado de desenvolvimento do projeto e se programaram as atividades futuras.

A sessão transnacional teve a participação de stakeholders internacionais, provenientes dos vários países da parceria Maestrale, que apresentaram comunicações sobre a temática da Energia Azul.

Os objetivos específicos passam pela criação de pré condições para uma melhor exploração de recursos de energias renováveis no ambiente marinho, preservando os valores culturais e ambientais da região MED, e pelo fortalecimento da cooperação entre autoridades públicas, entidades I&DT, empresas e a sociedade civil, promovendo relações a nível regional e transnacional, para gerar massa crítica e condições ambientais necessárias à inovação e competitividade.