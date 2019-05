UAlg participa em projeto europeu de aquacultura onshore no Atlântico

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, participou na reunião de kick off do projeto ACCESS2SEA – New opportunities for more competitive and sustainable blue growth in Atlantic Area – que se realizou na semana passada, em Puerto de Santa María de Cádiz, Espanha.

O projeto ACCESS2SEA visa melhorar a atratividade do Espaço Atlântico para a aquacultura, facilitado um acesso mais fácil e sustentável a oportunidades de negócio.



A aquacultura pode potenciar o crescimento económico e a criação de emprego no que respeita aos recursos marinhos, mediante a melhoria da exploração e preservação dos recursos naturais do Espaço Atlântico, sendo a criação de novas explorações sustentáveis um fator chave para a economia azul na região (limitada pela regulamentação e a reduzida aceitação social destes negócios).

A primeira reunião do ACCESS2SEA teve lugar nas instalações do parceiro líder, Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz, e nas instalações da Fundacion Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), também parceiro do projeto, e incluiu visitas às instalações destas duas entidades.

A sessão pública de lançamento do projeto contou com a presença de representantes de todos os parceiros internacionais e de stakeholders na área da aquacultura. Depois da sessão de lançamento, seguiu-se uma mesa redonda com peritos em diferentes setores da aquicultura.

A Universidade do Algarve contribuirá com competências em inovação e também nas relações com os stakeholders, construindo a ligação entre os investigadores e as empresas do setor da aquicultura e será responsável pelo WP5 – Desenvolvimento de Métodos de Aceitação Social.

As atividades a implementar incluirão um estudo sobre o estado atual das dificuldades ligadas ao setor da aquacultura; um inventário de novas iniciativas consultivas para melhorar a aceitabilidade social, tendo em conta todas as partes interessadas da aquicultura; uma seleção de novas abordagens a serem experimentadas neste campo; e a implementação de ações que reforcem a aceitabilidade social das atividades de aquacultura.



O projeto ACCESS2SEA é uma iniciativa desenvolvida ao abrigo do Programa INTERREG Espaço Atlântico, eixo prioritário 1, objetivo específico 1.2.