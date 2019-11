UAlg mantém posições no World University Rankings

Universidade do Algarve (UAlg) integra o World University Rankings da Times Higher Education (THE), nas áreas de «Life Sciences» e «Clinical, Pre-Clinical & Health».

Apesar do aumento do número de universidades, a UAlg manteve a posição 401-500 na área de «Life Sciences» e a posição 501-600 na área de «Clinical, Pre-Clinical & Health».

Em ambas as áreas, a UAlg obteve o melhor desempenho a nível nacional no «International Outlook», ou seja, na projeção internacional, entre as oito universidades portuguesas que estão incluídas na lista.

Na edição de 2020, este ranking aumentou de 751 universidades (em 2019) para 821 na área de «Life Sciences», e passou de 721 (em 2019) para 775 universidades na área de «Clinical, Pre-Clinical & Health».

A edição de 2020 é elaborada tendo em conta as diversas valências das instituições, como ensino, investigação, projeção internacional e transferência de conhecimento.

Recorde-se que, de acordo com os resultados recentemente disponibilizados, a Universidade do Algarve integrou pela primeira vez a lista das melhores do mundo em Ciências Sociais e em Gestão e Economia deste ranking.

Os critérios de inclusão nestes rankings são atingir o limite mínimo de 200 publicações nos últimos cinco anos nestas áreas, e o seu corpo docente atingir o limite mínimo de 4 por cento do total para a área de Ciências Sociais e 5 por cento para a área de Gestão e Economia.

Nas áreas de «Life Sciences» e «Clinical, Pre-Clinical & Health», os critérios são: limite mínimo de 500 publicações nos últimos 5 anos e 5por cento do corpo docente ser da área (ou mínimo de 50 docentes).

Ainda de acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), no início de setembro aqui, a Universidade do Algarve voltou a integrar o ranking mundial das universidades.

Situada entre as posições 801 e 1000 a nível mundial, a publicação já havia considerado que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional, obtendo o melhor resultado nacional neste indicador.

A edição de 2020 deste ranking integra 1396 universidades de 92 países, avaliando as Instituições de Ensino Superior ao nível do seu desempenho no ensino, na investigação, na transferência de conhecimento e na projeção internacional (docentes, estudantes e investigadores).