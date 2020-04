UAlg integra ranking mundial que avalia o Desenvolvimento Sustentável

Academia algarvia na primeira metade da tabela.

A Universidade do Algarve (UAlg) integra pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia a nível global o desempenho e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.

A UAlg ficou na posição 201-300 no ranking geral do THE Impact Rankings, constituído por 766 Instituições de Ensino Superior (IES) de 85 países, que cumpriram os requisitos de inclusão.

Nesta segunda edição, o ranking contabiliza dados para a totalidade dos 17 ODS, ao contrário da primeira edição em que integrou apenas 11. Cada objetivo tem várias métricas específicas associadas, que medem o impacto das IES para a prossecução desse ODS.

As universidades podem enviar dados para o número de ODS que desejarem, mas para serem incluídas no ranking global os requisitos são a submissão de dados para um mínimo de 4 ODS, sendo que o objetivo 17, que contabiliza as parcerias para o desenvolvimento dos objetivos, é obrigatório. Mais de 850 instituições de Ensino Superior (IES) de 89 países submeteram informação para este ranking.

Relativamente aos ODS em que a UAlg se destacou, o ODS 1 – Erradicação da pobreza – mede a investigação das IES sobre esta temática, bem como o seu apoio a estudantes, cidadãos e comunidade local desfavorecidos. O ODS 4 – Educação de qualidade – mede o contributo da IES para a aprendizagem ao nível da formação inicial e ao longo da vida e o seu compromisso com a educação inclusiva, bem como o seu contributo para a investigação em educação. Por fim, o ODS 5 – Igualdade de género – mede a investigação das IES neste tópico, bem como as suas políticas para a igualdade de género e o seu compromisso no recrutamento e promoção das mulheres.

A inclusão neste ranking e os resultados obtidos são «uma grande conquista para a UAlg porque é reconhecida como pioneira a nível global, demonstrando o seu compromisso não só em apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através do ensino, investigação e transferência de conhecimento, mas também em incorporar estes objetivos nas principais linhas orientadoras da Instituição».