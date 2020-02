UAlg lança sistema partilhado de bicicletas para a comunidade académica

Para a Universidade do Algarve, «a mudança de paradigma de uma mobilidade essencialmente motorizada para o uso de modelos de conduta cada vez mais sustentáveis terá de ser feita à custa de um esforço partilhado entre a sociedade civil e os organismos públicos».

Nesta perspetiva, a Academia algarvia vai lançar no dia 14 de fevereiro, sexta-feira, às 11h00, na sala de Seminários da Reitoria, no Campus de Gambelas, um sistema partilhado Eco Bike, disponibilizando 100 bicicletas para uso da comunidade académica.

As bicicletas foram adquiridas ao abrigo do Fundo Ambiental (ministério do Ambiente, ENEA2020), no âmbito da promoção de hábitos de atividade física e desportiva e do incentivo às formas de mobilidade ligeira mais sustentável.

Espera-se desta forma aumentar significativamente a percentagem de alunos e funcionários a optarem por modos ligeiros de mobilidade, contribuindo assim para uma sociedade mais saudável e de baixo carbono.

Estas bicicletas poderão ser utilizadas de forma gratuita e temporária, sendo o utilizador o responsável pela Eco Bike. Este sistema permitirá ainda monitorizar o bem-estar do utilizador através de inquéritos periódicos.

Em complemento está ser desenvolvida uma aplicação informática interativa que mapeia as vias rodoviárias da cidade de Faro consideradas mais seguras pelos ciclistas.