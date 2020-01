UAlg discute avanços da cozinha solar em conferência internacional

São esperados 80 participantes de todo o mundo.

A Universidade do Algarve (UAlg) recebe, entre os dias 22 e 24 de janeiro, a terceira edição da Conferência Internacional Advances in Solar Thermal Food Processing (CONSOLFOOD 2020), que decorrerá no Instituto Superior de Engenharia (ISE), no Campus da Penha.

Esta conferência, que contará com 80 participantes provenientes de todo o mundo, terá como oradores principais Manoj Soni, professor do Birla Institute of Technology and Science, Pilan Rajasthan (Índia) e Jürgen Kleinwächter, físico e inventor.

Durante três dias, os participantes irão apresentar e discutir tópicos relacionados com os avanços da cozinha solar, incluindo o processamento de alimentos no que respeita à cocção e à desidratação dos mesmos.

Para além das palestras, haverá um espaço de exposição de fornos solares de autores de Portugal, Espanha, Índia, Lesotho, México, Brasil e Estados Unidos, França, entre outros.

Celestino Ruivo, docente do Instituto Superior de Engenharia da UAlg e responsável pela dinamização desta conferência, tem sido um grande impulsionador da «cozinha solar», pois considera que, «através da demonstração efetiva do seu potencial, é possível utilizá-la em vários contextos: na casa de cada família, nos restaurantes, nas cantinas escolares, nas fábricas, nos lares de idosos, e em instituições diversas».

Face ao exponencial aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais locais e globais, Celestino Ruivo defende que «a atividade de exploração nas unidades fabris e a vida quotidiana de cada ser humano deve ser pautada por práticas de boa eficiência na utilização dos recursos naturais, incluindo os energéticos».

Na sua opinião, «tais práticas contribuirão, certamente, para a manutenção de condições de equilíbrio na natureza e, consequentemente, para uma vida mais saudável».

A cozinha solar, conhecida há muitas décadas mas utilizada por um número restrito de pessoas, assume-se como um pilar importante, principalmente nas regiões com elevado potencial de radiação solar, de que é exemplo o sul da Península Ibérica.

Durante este terceiro encontro, os participantes terão ainda a oportunidade de confecionar os almoços e coffee breaks utilizando a energia solar térmica.