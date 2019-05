UAlg «despertou consciências» para os maus-tratos infantis

Foram cerca de meia centena os elementos da comunidade académica que disseram presente hoje, terça-feira, 30 de abril, no Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg), depois do repto lançado por Cláudia Luísa, diretora e professora do curso de Educação Social, da Escola Superior de Educação e Comunicação da UAlg.

O objetivo era construir um laço azul humano, celebrando assim Abril como mês da prevenção dos maus tratos infantis, e a docente mostrou-se feliz, pois «o objetivo de participação da UAlg no evento foi atingido, sendo um momento de consciencialização e partilha de uma realidade que diz respeito a todos».

Duas das alunas que participaram nesta atividade, Inês Palminha e Patrícia Fernandes, do curso de Educação Social da academia algarvia, explicaram ao «barlavento» que «esta iniciativa tem como objetivo despertar em todos a consciência de que a violência nas crianças e jovens é uma realidade bastante presente nos dias de hoje, e é necessária uma intervenção urgente nesta problemática».

«Enquanto alunas deste curso, achámos pertinente participar nesta iniciativa porque nos compete a nós, como cidadãs ativas, sensibilizar as pessoas para esta causa», acrescentaram as alunas, rematando: «Estes pequenos actos, são o mote para grandes mudanças!»